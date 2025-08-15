Новости

Регионы России вводят штрафы за отсутствие квот для участников спецоперации

Российские регионы начинают вводить квоты на трудоустройство участников спецоперации, а также штрафы за их отсутствие. В Вологодской, Новгородской и Курской областях планируется ввести денежные санкции за несоблюдение квотирования для бойцов. Эти региональные законы вступят в силу с 1 сентября 2025 года, 1 января и 1 марта 2026 года соответственно. Юридическим лицам будет грозить штраф до 100 000 рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 000 рублей, а должностным лицам — до 30 000 рублей, сообщает газета "Ведомости".

В Вологодской области закон был принят 28 мая и распространяется на работодателей с численностью работников свыше 100 человек, с квотой в 1%. Это требование затрагивает около 450 региональных предприятий, за исключением оборонных, организаций инвалидов и предприятий в стадии ликвидации. Губернатор Георгий Филимонов отметил, что многие бойцы возвращаются на прежние рабочие места, но есть и те, кто нуждается в поддержке из-за безработицы или полученных ранений.

С 2022 года в Иркутской области реализуется программа «Социальная поддержка ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий» на 2022 – 2024 годы. Она направлена на улучшение условий и качества жизни ветеранов и их семей. Для продолжения этой работы председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев утвердил новую программу на 2025 – 2027 годы. Программа включает обеспечение санаторно-курортным лечением, компенсацию расходов на зубные протезы, обеспечение жильем в рамках закона «О ветеранах», проведение медицинских осмотров, льготы при посещении учреждений культуры, а также содействие в трудоустройстве и профессиональном обучении.


