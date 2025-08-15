Новости

Губернатор Иркутской области оценил итоги молодежного форума «Байкал»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил международный молодежный форум «Байкал», где ознакомился с результатами работы тематических площадок. Вместе с представителями власти и бизнеса он осмотрел выставки, посвященные бурятской культуре, атомной промышленности и проектам участников СВО.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Сегодня главный день форума «Байкал», когда мы подводим итоги этой насыщенной недели. Уверен, для многих участников он станет отправной точкой в реализации важных инициатив. За эти дни на площадках выступили порядка 150 спикеров – экспертов регионального и федерального уровней, предпринимателей, ученых и общественных деятелей. Благодарю каждого за содержательные дискуссии, честный диалог и готовность делиться опытом. Такой обмен знаниями – основа для прорывных решений. Отдельно хочу отметить энергетику молодежи – их инициативность, креативность и стремление к переменам вдохновляют», – отметил Игорь Кобзев.

В завершающий день форума с мотивационной лекцией «Олимпийский характер: как побеждать вопреки обстоятельствам» выступили фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина. Герой России, пилот, лектор Общества «Знание» Дамир Юсупов провел лекцию о патриотизме.


