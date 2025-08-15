Трамп назвал переговоры, которые важнее встречи с Путиным: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп назвал переговоры, которые важнее встречи с Путиным; в РФ предложено ввести госконтроль для всей промышленной продукции; операторы и банки поспорили о возврате средств, украденных мошенниками. В Иркутской же области подходит к концу масштабная реконструкция одного из аэропортов. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Важная встреча

Американский президент Дональд Трамп назвал встречу, которая, по его мнению, будет важнее переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Таковой станет трехсторонний саммит. «Завтра у нас встреча с Путиным. Но более важная встреча будет между Путиным, Зеленским и мной. Возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров, а может быть, и нет», – заявил Трамп.

Возвращение ущерба

Операторы связи и финансовые организации не могут договориться, кто должен возмещать убытки их клиентам от действий мошенников. Спор возник на фоне обсуждения набора мер по борьбе с телефонными аферистами. В соответствии с ними возмещать средства, которые мошенники похитили с банковского счета, должны банки, а средства, украденные со счета мобильного телефона – операторы. Банки с этим не согласны, отмечая, что операторы должны возвращать и деньги, похищенные с банковского счета, если пропустили звонки аферистов. Спор предстоит урегулировать Минцифры.

Госконтроль качества

Министерство промышленности и торговли РФ намерено добиться расширения полномочий подведомственного ему Росстандарта, чтобы последний смог проводить госконтроль качества всей промышленной продукции. Необходимость в этом доказал эксперимент, начавшийся в 2024 году. В его ходе выявили существенную долю не соответствующей стандартам продукции. В случае принятия законопроект вступит в силу 1 марта 2026 года.

Реконструкция аэропорта

В Иркутской области подходит к концу масштабная реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта Братска. Ее проводят впервые примерно за 30 лет. Работы начались в 2023 году по федеральному проекту, а завершатся уже в этом году. Созданы новые перрон, очистные сооружения, малая рулежная дорожка. Обновляют здание аварийно-спасательной станции, расширяют разворотную площадку взлетно-посадочной полосы. Общая стоимость работ оценивается в 3 млрд рублей.

Суд над чиновником

Бывшему главе администрации города Усолья-Сибирского Иркутской области предъявили обвинение в превышении полномочий. По версии СК, чиновник разрешил ввести в эксплуатацию недостроенные дома, в результате чего пострадали свыше 50 человек, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Предстоит суд.