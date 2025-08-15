Биткойн на пути к $200 000? Прогнозы аналитиков по криптовалюте на конец года

Курс биткойна продолжает устанавливать исторические максимумы, достигнув 14 августа отметки $124 533 на бирже Coinbase. Это стало результатом редкого сочетания макроэкономических факторов, регуляторных сигналов и институционального спроса, утверждают эксперты, опрошенные «Ведомостями».

Ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли считает, что рост биткойна является логичным продолжением глобального тренда на увеличение аппетита к риску. Инвесторы уверены в скором смягчении монетарной политики в США, что повышает привлекательность рисковых активов. К тому же, американский фондовый рынок растет, а корреляция биткойна с индексом S&P 500 превышает 80%, добавляет аналитик «Финама» Николай Дудченко. Позитивным фактором стало и принятие в США нескольких законов, влияющих на криптовалютный рынок, а также указ президента Трампа, разрешающий инвестировать пенсионные средства в криптовалюты.

Текущая динамика курса биткойна напоминает 2020–2021 годы, когда криптовалюта также достигала рекордов. Однако после этого последовали два крупных краха на крипторынке. Банк России в мае разрешил предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, зависящие от стоимости криптовалют. Это привело к появлению на Московской бирже фьючерсов и других инструментов, связанных с криптовалютами.

Приток институциональных средств, по мнению эксперта Зуборева, будет только увеличиваться, и стоимость биткойна может достичь $150 000 или даже $200 000 в ближайшие месяцы. Однако аналитик предупреждает, что такой ажиотаж может привести к потерям для поздних инвесторов.

Райан Ли прогнозирует курс биткойна к концу года на уровне $140 000–150 000, если приток институционального капитала сохранится. Аналитик Cryptorg Дмитрий Савинцев предупреждает, что рост может остановиться из-за ужесточения регулирования или оттока капитала. Его прогноз на конец года – $120 000–140 000.

Аналитик Cifra Markets Александр Крайко допускает коррекцию биткойна в августе, но при мягком решении ФРС в сентябре курс может вырасти до $160 000. Его базовый сценарий – $120 000–140 000 до конца года. Николай Дудченко считает, что курс может достичь $190 000–200 000, но за более длительный период. Он предупреждает, что движение вверх должно подтверждаться пробоем промежуточных целей.