Новое производство премиальной целлюлозы запустили в Иркутской области

Группа «Илим» запустила новое производство беленой хвойной целлюлозы премиум-качества под брендом Polar Bear. Продукт ориентирован на экспорт в Китай. Его будут выпускать в филиале в городе Усть-Илимске Иркутской области, который находится близко к КНР​​​​.

<p>Фото: ГК «Илим»</p>

Фото: ГК «Илим»

Беленая хвойная целлюлоза Polar Bear соответствует высоким стандартам качества и предназначена для производства премиальной бумаги, упаковки, мелованного картона, санитарно-гигиенических видов бумаг. Новый продукт является ответом на растущий спрос на целлюлозу повышенного качества и увеличение потребления бумаги и упаковочных материалов в Китае, пояснили в компании.

До запуска продукция прошла опытно-промышленные выработки и испытания с клиентами на их оборудовании, чтобы новый продукт соответствовал их требованиям.

«Илим» является лидером на российском рынке по экспорту целлюлозы и картона в Китай: с 2010 по 2024 год было поставлено продукции в объеме, сопоставимом с суммарными поставками всех остальных компаний отрасли. В 2024 году в Китай отправили рекордное количество – 2,1 млн тонн.

В настоящее время «Илим» работает в режиме жесткой экономии в связи с резким ростом процентных ставок, снижением спроса на китайском рынке и кризисом в лесоперерабатывающей отрасли. Предприятие тратит только то, что фактически заработало и получило на свои банковские счета.


