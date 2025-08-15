Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца октября

Правительство России продлило полный запрет на экспорт бензина до конца сентября для производителей и до конца октября для трейдеров. Это решение принято на совещании у вице-премьера Александра Новака в связи с дефицитом топлива на внутреннем рынке.

«Нехватка бензина может ощущаться до сентября включительно. Решено покрыть недостающие объемы за счет поставок из Белоруссии и накопленных остатков», – сообщил источник «Известий».

При этом биржевые цены на бензин продолжают бить рекорды: Аи-95 приблизился к 81 тыс. рублей за тонну. В правительстве рассматривают меры по стабилизации рынка. Ранее власти решили не повышать норматив биржевых продаж бензина с 15% до 17%. Вопрос будет прорабатываться в ближайшие месяцы.