Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Алексей Чудаков: «Мультирегиональная стратегия добавляет устойчивости»

Как иркутский девелопер alfa Development успешно конкурирует с федеральными гигантами в шести регионах – от Дальнего Востока до Крыма? Почему «волшебных таблеток» для рынка больше не будет? Какие инструменты тестирует компания?

В эксклюзивном интервью сооснователь компании Алексей Чудаков раскрывает секреты мультирегиональной стратегии

  • Почему запрет на строительство домов высокой этажности в Иркутске устарел, и как компания хочет это изменить?
  • Как alfa Development привлекает квалифицированные кадры в Сибирь даже с западных и центральных регионов страны?
  • Почему наряду со строительством  многоквартирного жилья, компания строит планы и на рынке ИЖС и light Industrial?

Как строить в шести регионах, диверсифицировать риски и всегда быть на шаг впереди? Ответ на нашем YouTube-канале и во Вконтакте.


«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
