«Инго Банк возглавил рейтинг АФК по росту факторинга за второй квартал 2025 года

Инго Банк занял первое место среди крупнейших российских компаний и банков по темпу роста факторингового финансирования за II квартал 2025 года. Общий объем предоставленного финансирования за этот период составил более 61 млрд рублей, что на 47% больше, чем в I квартале 2025 года, свидетельствуют данные Ассоциации факторинговых компаний (АФК).

«Направление факторинга в банке стартовало в 2004 году. За это время мы прошли большой путь — от запуска первых продуктов до достижения надежных позиций на этом рынке. Благодаря совершенствованию наших механизмов, мы смогли значительно расширить спектр предлагаемых услуг, повысить качество сервиса и укрепить доверие наших партнеров. Сегодня факторинг в Инго Банке — это эффективный инструмент, который помогает компаниям оптимизировать денежные потоки и обеспечивать устойчивый рост», - отметил директор департамента факторинга Инго Банка, член правления АФК Александр Варенников.

По итогам первого полугодия 2025 года Инго Банк удерживает лидерство на рынке факторинга. Банк закрепился в топ-10 по размеру факторингового портфеля, который составил 35 млрд рублей.

«Динамика, которую демонстрирует Инго Банк, отражает общий тренд на активное развитие факторингового рынка в России. Такие темпы роста свидетельствуют о растущем понимании бизнесом преимуществ факторинга как инструмента управления оборотным капиталом. Достижения участников рынка в конечном итоге приносят пользу всей отрасли и способствуют повышению доступности факторинговых услуг для российских предприятий», - подчеркнул исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.

Данные АФК по рынку факторинга за I полугодие 2025 года получены по итогам анкетирования 39 организаций, из который 20 – факторинговые компании, 13 – банки, 6 – группы, объединяющие банк и компанию или несколько компаний.

В 2025 году Инго Банк стал лауреатом ежегодной премии в области цифровизации Digital Leaders Award в номинации «Проект года в бизнесе» в категории «Факторинг». В 2024 году Банк также одержал победу в номинации «Динамика развития факторинга» ежегодной премии «Финансовая элита России».

Ознакомиться подробнее с направлением факторингового финансирования можно на сайте Инго Банка.