Солид Банк предлагает новые выгодные условия обслуживания карт с 1 сентября

Солид Банк сообщает, что с 1 сентября архивирует некоторые тарифные планы действующих банковских карт и переводит карты на улучшенные условия.

Каких тарифных планов это коснется?

• Социальная,

• Близкие люди,

• Доходная,

• Молодежная,

• Платить легко,

• Свободная эмиссия,

• Моментальная,

• Солид Premium.

На какие условия переведут?

Солид Банк переведет клиентов на ТП «Солидная карта», с такими условиями:

• обслуживание – бесплатно,

• sms, push-уведомления – бесплатно,

• выдача наличных в банкоматах сторонних банков – бесплатно,

• выпуск 1 дополнительной карты к счету – бесплатно,

• выпуск 3 дополнительных карт по ТП «Детская карта» к счету – бесплатно,

• выпуск платежного стикера – 500₽,

• начисление 11% годовых на остаток на счете – ежемесячно,

• 3% – кешбэк рублями на все покупки, максимальная сумма выплат – 3 000₽,

• Лимиты на снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных: 300 000₽ – в сутки, 1 000 000₽ – в месяц.

Можно ли сохранить тарифный план?

Да, это возможно. Если хотите отказаться от нового, более выгодного и сохранить действующие условия, необходимо обратиться в офис банка до 1 сентября 2025 года.

«Предлагаем вам ознакомиться с условиями Солидной карты на сайте по ссылке. А также изучить полный сборник тарифов по картам здесь. Вам нужен сборник по выпуску и обслуживанию банковских карт от 11.08.2025. Если у вас возникнут вопросы, можете обратиться на нашу горячую линию: 8 800 775 56 06 (звонок по РФ бесплатный) или в официальное сообщество Солид Банка во Вконтакте», – говорится в сообщении банка.