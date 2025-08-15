Солид Банк предлагает новые выгодные условия обслуживания карт с 1 сентября

Солид Банк сообщает, что с 1 сентября архивирует некоторые тарифные планы действующих банковских карт и переводит карты на улучшенные условия.
Каких тарифных планов это коснется?
• Социальная,
• Близкие люди,
• Доходная,
• Молодежная,
• Платить легко,
• Свободная эмиссия,
• Моментальная,
• Солид Premium.
На какие условия переведут?
Солид Банк переведет клиентов на ТП «Солидная карта», с такими условиями:
• обслуживание – бесплатно,
• sms, push-уведомления – бесплатно,
• выдача наличных в банкоматах сторонних банков – бесплатно,
• выпуск 1 дополнительной карты к счету – бесплатно,
• выпуск 3 дополнительных карт по ТП «Детская карта» к счету – бесплатно,
• выпуск платежного стикера – 500₽,
• начисление 11% годовых на остаток на счете – ежемесячно,
• 3% – кешбэк рублями на все покупки, максимальная сумма выплат – 3 000₽,
• Лимиты на снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных: 300 000₽ – в сутки, 1 000 000₽ – в месяц.
Можно ли сохранить тарифный план?
Да, это возможно. Если хотите отказаться от нового, более выгодного и сохранить действующие условия, необходимо обратиться в офис банка до 1 сентября 2025 года.
«Предлагаем вам ознакомиться с условиями Солидной карты на сайте по ссылке. А также изучить полный сборник тарифов по картам здесь. Вам нужен сборник по выпуску и обслуживанию банковских карт от 11.08.2025. Если у вас возникнут вопросы, можете обратиться на нашу горячую линию: 8 800 775 56 06 (звонок по РФ бесплатный) или в официальное сообщество Солид Банка во Вконтакте», – говорится в сообщении банка.