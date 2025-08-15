Здания трех вузов капитально отремонтируют в Иркутске

Капитальный ремонт проводят в зданиях трех вузов в городе Иркутске – ИГУ, БГУ, ИрНИТУ. Работы организованы на федеральные средства – выделено 146 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

По данным областного правительства, организован ремонт фасада и кровли в учебном корпусе № 3 ИГУ, который завершится до начала ноября. Приводят в порядок фасад корпуса № 3 и в БГУ: обновление закончится до 10 октября.

Капитальный ремонт также проходит в учебном корпусе геолого-разведочного техникума ИрНИТУ. Проводятся гидроизоляция наружных стен цокольного этажа, устройство оконных приямков, крылец запасных выходов, отмостки здания. В цокольном этаже ведется полный демонтаж отделочных покрытий потолков, стен и полов. Впоследствии появится новый пол на всем цокольном этаже, запланирована перепланировка. Ремонтные работы завершатся до конца декабря 2025 года.