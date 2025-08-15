«Цифра банк» меняет ставки по вкладам

«Цифра банк» с 11 августа 2025 года меняет ставки по вкладам «Цифра вклад» и вклад «Свободный» для физических лиц в рублях.
Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и будут составлять от 12,10% до 15,70% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов – от 14,50% до 15,90%.
Процентные ставки по «Цифра вклад» с 11 августа 2025 года
|Срок
|Процентная ставка
|Эффективная ставка с учетом
ежемесячной капитализации процентов
|91 день
|15,70
|15,90
|180 дней
|15,40
|15,89
|395 дней
|14,10
|15,13
|730 дней
|12,80
|14,50
|1095 дней
|12,10
|14,50
Ставка по вкладу «Свободный» составит 13,10% годовых в рублях, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка будет 13,99%.
«С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке», – говорится в сообщении банка.
Реклама. Цифра банк. Цифра банк erid:2VfnxwfZBhi