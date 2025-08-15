«Цифра банк» меняет ставки по вкладам

«Цифра банк» с 11 августа 2025 года меняет ставки по вкладам «Цифра вклад» и вклад «Свободный» для физических лиц в рублях.

Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и будут составлять от 12,10% до 15,70% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов – от 14,50% до 15,90%.

Процентные ставки по «Цифра вклад» с 11 августа 2025 года

Срок Процентная ставка Эффективная ставка с учетом

ежемесячной капитализации процентов 91 день 15,70 15,90 180 дней 15,40 15,89 395 дней 14,10 15,13 730 дней 12,80 14,50 1095 дней 12,10 14,50

Ставка по вкладу «Свободный» составит 13,10% годовых в рублях, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка будет 13,99%.

«С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке», – говорится в сообщении банка.