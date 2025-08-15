Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Все материалы сюжета

«Цифра банк» меняет ставки по вкладам

«Цифра банк» с 11 августа 2025 года меняет ставки по вкладам «Цифра вклад» и вклад «Свободный» для физических лиц в рублях.

Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и будут составлять от 12,10% до 15,70% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов – от 14,50% до 15,90%.

Процентные ставки по «Цифра вклад» с 11 августа 2025 года

Срок Процентная ставка Эффективная ставка с учетом
ежемесячной капитализации процентов
91 день 15,70 15,90
180 дней 15,40 15,89
395 дней 14,10 15,13
730 дней 12,80 14,50
1095 дней 12,10 14,50

 

Ставка по вкладу «Свободный» составит 13,10% годовых в рублях, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка будет 13,99%.

«С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке», – говорится в сообщении банка.

Реклама. Цифра банк. Цифра банк erid:2VfnxwfZBhi

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес