Фигурист Роман Костомаров приехал на Байкал: «Здесь офигенная атмосфера»

Байкал продолжает манить знаменитостей из разных уголков страны, которые активно прилетают сюда отдыхать. В настоящее время полюбоваться озером приехал российский фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта РФ Роман Костомаров вместе со своей супругой Оксаной Домниной.

Фото: соцсети Романа Костомарова

«Мы на Байкале! По нашим улыбкам видно, что здесь действительно офигенная атмосфера! Красиво, и с погодой повезло!» – поделился спортсмен в своих соцсетях.

Он совмещает отдых с участием с международном форуме «Байкал», который сейчас проходит в Ольхонском районе Иркутской области. Фигурист провел мотивационную лекцию о силе духа и победе над обстоятельствами.

Напомним, Роману Костомарову пришлось пройти непростое испытание в период коронавируса: он перенес грипп и пневмонию, был подключен к аппарату ИВЛ, в результате чего возникли осложнения, мужчина частично лишился конечностей. При поддержке врачей и близких олимпийскому чемпиону удалось справиться с трудностями, встать на протезы и вернуться к полноценной жизни. Он занимается спортом, путешествует.