Команде женщин впервые в истории удалось переплыть Байкал

Впервые в истории команде женщин удалось переплыть озеро Байкал, расположенное на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Уникальный заплыв совершили президент Федерации зимнего плавания Ивановской области Татьяна Гавриленкова и уроженка Иванова Наталья Алещенко. В настоящее время они являются спортсменками Федерации зимнего плавания Калининградской области.

Фото: Департамент спорта Ивановской области

Женщины плыли в формате эстафеты: сменяли друг друга каждые полчаса. Длительность заплыва составила 16 часов. 11 августа им удалось преодолеть маршрут от поселка Листвянка до поселка Танхой протяженностью 40 км. Температура воды составляла 13–14 градусов.

Фото: Департамент спорта Ивановской области

Как отмечает Департамент спорта Ивановской области, несмотря шторм, порывы ветра до 20 м/с, которые не позволяли выйти на берег, заплыв удалось завершить.