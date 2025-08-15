Как получить пособие беременным женам призывников: инструкция от Соцфонда России

Социальный фонд России предоставляет единовременное пособие беременным женам призывников, если их мужья проходят срочную службу или учатся на первом курсе военного училища или кафедры.

В Иркутской области размер пособия составляет 51 198 руб. для южных территорий и 55 464,50 руб. для северных.

Оформить пособие можно дистанционно через портал госуслуг или лично в клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре. Заявление следует подать не позднее шести месяцев после окончания срочной службы, предоставив справку из воинской части или военного комиссариата.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней, и средства перечисляются в течение 5 рабочих дней после одобрения. После рождения ребенка Социальный фонд начинает выплачивать жене военнослужащего ежемесячное пособие: 24 942 руб. для южных территорий и 23 770,50 руб. для северных. Для оформления необходимо обратиться в Социальный фонд.