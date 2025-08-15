РУСАЛ приобретает долю в индийском заводе за $243,75 млн

В июле 2025 года РУСАЛ завершил первый этап покупки 26% доли в индийском глиноземном заводе Pioneer Aluminium Industries Limited, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании. Общая сумма сделки составила $243,75 млн с учетом корректировок, предусмотренных договором.

Проектная мощность завода составляет 1,5 млн тонн в год. В марте 2025 года РУСАЛ договорился с группами компаний Pioneer и KCap о приобретении до 50% в управляющей компании завода. Сделка будет проходить в три этапа: первым шагом стало приобретение 26% акций за $243,75 млн, после чего оставшиеся акции будут приобретаться пропорционально.

Ранее компания «Русал» сообщила, что в первом полугодии 2025 года сократила выпуск алюминия на 1,7% — до 1,924 млн тонн, однако объем продаж вырос на 21,6%, достигнув 2,3 млн тонн. Это позволило увеличить выручку на 32%, до $7,5 млрд. Отчет опубликован на сайте Гонконгской биржи.