Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Все материалы сюжета

В Иркутске завершается асфальтирование дороги на улице Баррикад после строительства теплового луча

В Иркутске на улице Баррикад стартовал завершающий этап прокладки теплового луча. Работы ведутся на участке от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Фридриха Энгельса, где уже выполнена подготовка дорожного основания и начата укладка покрытия.

«Тепловой луч – крупнейший инфраструктурный проект за 50 лет. Он позволит закрыть 7 котельных и улучшить экологию района», – отметил мэр Руслан Болотов.

При строительстве трубопровода на улице Баррикад использовались особо прочные материалы, устойчивые к подвижкам грунта, коррозии и перепадам температур. Расчетный срок службы новых коммуникаций превышает 50 лет.

Параллельно завершаются работы по прокладке сетей на участке улицы Баррикад в районе Маратовского кольца. В ближайшее время подрядчики приступят к восстановлению нарушенного благоустройства и здесь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес