В Иркутске завершается асфальтирование дороги на улице Баррикад после строительства теплового луча

В Иркутске на улице Баррикад стартовал завершающий этап прокладки теплового луча. Работы ведутся на участке от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Фридриха Энгельса, где уже выполнена подготовка дорожного основания и начата укладка покрытия.

«Тепловой луч – крупнейший инфраструктурный проект за 50 лет. Он позволит закрыть 7 котельных и улучшить экологию района», – отметил мэр Руслан Болотов.

При строительстве трубопровода на улице Баррикад использовались особо прочные материалы, устойчивые к подвижкам грунта, коррозии и перепадам температур. Расчетный срок службы новых коммуникаций превышает 50 лет.

Параллельно завершаются работы по прокладке сетей на участке улицы Баррикад в районе Маратовского кольца. В ближайшее время подрядчики приступят к восстановлению нарушенного благоустройства и здесь.