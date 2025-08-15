Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Все материалы сюжета

ХК «Байкал-Энергия» опубликовала состав на сезон 2025-2026

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» завершил формирование состава перед новым сезоном. В команду вернулись воспитанники клуба Виталий Родионов и Николай Иванов, а также пополнили ряды молодые игроки из иркутской школы.

«Мы взяли курс на привлечение местных воспитанников, чтобы сохранить преемственность и развивать иркутский хоккей», – отметили в руководстве клуба.

Вратарскую линию усилил мастер спорта Егор Титар, а в атаке появился 17-летний перспективный нападающий Геннадий Зима. Основу команды сохранили опытные игроки, включая капитана Евгения Легалина.

Ранее «Байкал-Энергия» представила нового директора и новую стратегию развития: клуб делает ставку на воспитание своих игроков вместо покупки «звёзд» и выходит из гонки зарплат легионеров. SIA.RU узнало подробности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес