ХК «Байкал-Энергия» опубликовала состав на сезон 2025-2026

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» завершил формирование состава перед новым сезоном. В команду вернулись воспитанники клуба Виталий Родионов и Николай Иванов, а также пополнили ряды молодые игроки из иркутской школы.

«Мы взяли курс на привлечение местных воспитанников, чтобы сохранить преемственность и развивать иркутский хоккей», – отметили в руководстве клуба.

Вратарскую линию усилил мастер спорта Егор Титар, а в атаке появился 17-летний перспективный нападающий Геннадий Зима. Основу команды сохранили опытные игроки, включая капитана Евгения Легалина.

Ранее «Байкал-Энергия» представила нового директора и новую стратегию развития: клуб делает ставку на воспитание своих игроков вместо покупки «звёзд» и выходит из гонки зарплат легионеров. SIA.RU узнало подробности.