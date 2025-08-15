Новости

На форуме «Байкал» вручили гранты на 14,5 млн рублей

На закрытии международного молодежного форума «Байкал» подвели итоги грантовых конкурсов. Победителями стали 43 участника, которые представили проекты в сфере экологии, предпринимательства, туризма и молодежной политики.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

«Очень важно, чтобы каждое мероприятие имело практическую значимость и форум «Байкал» из года в год дает нам множество возможностей для вовлечения молодежи в общественную, культурную, политическую жизнь региона и страны в целом. Нынешний форум помог нам не только собрать в одном месте большое количество разной молодежи, но и вместе с ней определить направления развития молодежной политики, те сферы, куда мы можем интегрировать идеи молодых лидеров и в целом помочь представителям активной молодежи выстроить траектории собственного развития и развития молодежных организаций», – отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Форум в этом году собрал 600 участников из 46 регионов России и 15 стран. Генеральный партнер мероприятия – Иркутская нефтяная компания – вручила сертификат на обучение в магистратуре ИГУ самому активному участнику.

«Количество заявок рекордное – 489 проектов. Это показывает интерес молодежи к инициативам и желание менять общество», – отметила министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.


