Более 15 тыс. потребителей подключила к сетям Иркутская электросетевая компания с начала года

С начала 2025 году Иркутская электросетевая компания подключила 15 тыс. жителей Иркутской области, установив рекорд по технологическим присоединениям. Ранее за календарный год компания обеспечивала 13 тыс. подключений.

Подавляющее большинство заявок на присоединение к сетям поступают от покупателей частных домов в Иркутском и Шелеховском районе. Несмотря на то, что на юге области существует дефицит мощности, энергетики не только исполняют обязательства по присоединению к сетям, но и параллельно модернизируют ключевые подстанции на этой территории – «Столбово», «Светлую», «Хомутово», «Урик», «Березовую», «Пивзавод», «Мельниково», «Новолисиху», «Летнюю» и другие. Практически на всех питающих центрах устанавливаются трансформаторы гораздо мощнее действующих, что позволяет формировать резерв для подключения будущих потребителей.

«Помимо технологического присоединения, компания готовится к зиме. Это замена и ремонт силовых трансформаторов, замена проводов на провода с большим сечением, выправка опор, замена деревянных опор на железобетонные, обрезка крон деревьев и многое другое», – сказал главный инженер Иркутской электросетевой компании Александр Хромцов.

Стоит отметить, что готовиться к сибирской зиме следует не только энергетикам, но и самим гражданам. Жителям частного сектора именно летом стоит задуматься об утеплении жилища. Ведь очень часто объекты от застройщика не отвечают требованиям энергоэффективности. А установленные там системы отопления не всегда могут поддерживать комфортную температуру. Обследования с помощью тепловизора большого количества домов в Иркутском и Шелеховском районах показали, что зачастую новые дома настолько энергонеэффективны, что буквально «топят» улицу.