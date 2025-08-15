Дальневосточный банк предлагает удобство и контроль расходов школьников с картой «О'кей!»

До начала нового учебного года осталось совсем немного. Дети пойдут в школу, и перед родителями встает вопрос: сколько денег давать с собой ребенку – на школьные обеды, проезд в транспорте, просто карманные расходы. Каждая семья определяет эту сумму самостоятельно. Но для контроля над расходами ребенка и безопасности семейного бюджета абсолютно всем пригодится банковская детская карта.

«Детская карта МИР «О’кей!» Дальневосточного банка позволяет родителям держать под контролем расходы своего чада, при этом предоставляя ребенку возможность самостоятельно распоряжаться деньгами. Она выпускается бесплатно как дополнительная к основной карте родителя», – говорится в сообщении банка.

Среди основных преимуществ детской банковской карты:

- безопасность: наличные деньги легко потерять, а карту при утере можно сразу заблокировать, позвонив в банк;

- возможность контролировать расходы ребенка: родитель всегда видит баланс детской карты, может установить лимиты на покупки и снятие наличных в день;

- развитие финансовой грамотности: использование детской банковской карты готовит ребенка к миру взрослых финансов;

- выгода: за покупки по карте начисляется кешбэк 5% в популярных у школьников категориях, таких как кино, фастфуд, книги и канцелярия, сувениры и до 30% за покупки у партнеров платежной системы «МИР».

Детскую карту можно выпустить в виде платежного стикера, который можно наклеить на телефон и оплачивать покупки в одно касание.

Таким образом, детская карта МИР «О’кей!» Дальневосточного банка станет отличным подарком к новому учебному году.

«Клиенты банка могут подать заявку на выпуск детской карты, в том числе в виде платежного стикера, в любом удобном офисе или в личном кабинете интернет-банка. Если у вас еще нет основной карты банка, ее можно бесплатно заказать на сайте и забрать в офисе, после чего оформить выпуск детской карты. Подробнее – по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный)», – сообщает банк.