Дальневосточный банк – в ТОП ипотечных программ на «вторичку»

Дальневосточный банк вошел в лидеры рейтинга лучших ипотечных программ на вторичную недвижимость в августе 2025 года, сообщает сервис Выберу.ру.

Для составления рейтинга рассмотрены ипотечные программы крупнейших по размерам кредитных портфелей банков страны. В расчет приняты такие ключевые критерии, как размер процентной ставки, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита, процент первоначального взноса, условия ипотечного страхования, правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и другие.

«Ипотека Дальневосточного банка на первичном и вторичном рынках недвижимости позволяет приобрести квартиру или дом с земельным участком. С 31 июля ставки по базовой ипотечной программе снижены. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ и подать заявку можно на сайте, в офисах и по телефону Единого контактного центра Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный)», – говорится в сообщении банка.