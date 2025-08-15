Дальневосточный банк вступил в ТПП Амурской области

Дальневосточный банк стал членом Союза «Торгово-промышленная палата Амурской области». Президент Союза Сергей Смородников в торжественной обстановке вручил членский билет директору дополнительного офиса банка в г. Благовещенске.

«Членство в Торгово-промышленной палате Амурской области поможет нам активней взаимодействовать с местным бизнес-сообществом, лучше понимать его потребности и предлагать персонализированные продукты и услуги для эффективного решения задач предпринимателей», – прокомментировала директор ДО 37 АО «Дальневосточный банк» в г. Благовещенске Валентина Гордеева.

Отметим, что Дальневосточный банк также является членом Торгово-промышленных палат практически во всех регионах присутствия, таких как Приморье, Камчатский, Хабаровский, Красноярский края, Республика Бурятия.