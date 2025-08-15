Власти могут расширить налоговые льготы для технологических стартапов

Российские власти рассматривают возможность расширения налоговых преференций для резидентов «Сколково» и других технопарков. Согласно обсуждаемым изменениям, технологические стартапы смогут сохранять льготы по НДС, налогу на прибыль и имуществу при выручке до 4 млрд рублей вместо действующего лимита в 1 млрд.

«Нынешние лимиты, установленные 15 лет назад, душат рост наших технологических компаний. Инфляция обесценила эти пороги более чем втрое», – прокомментировал «Известиям» Андрей Безруков из Центра беспилотных систем.

Инициатива направлена прежде всего на поддержку компаний, разрабатывающих продукцию двойного назначения – беспилотники, системы РЭБ и шифрования. Поправки в Налоговый кодекс могут быть приняты уже в 2026 году.