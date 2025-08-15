Банк Уралсиб расширил возможности вклада «Ключевой Плюс»

Вклад Банка Уралсиб «Ключевой Плюс» в рублях стал доступен для новых категорий клиентов – с пакетом «Premium Light», а также без пакета услуг.

Срочный вклад «Ключевой Плюс» с плавающей ставкой теперь можно открыть без пакета услуг, а также в рамках действующих пакетов услуг «Premium», «Premium Light», «Private»* – в офисе банка или в онлайн-банке на сумму от 500 тыс. рублей до 1 млрд рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней, автоматическое продление вклада на новый срок не предусмотрено. Операции по пополнению и частичному расходованию средств со вклада недоступны, за исключением возможности снятия причисленных (капитализированных) к сумме вклада процентов.

Процентная ставка по вкладу «Ключевой плюс» зависит от размера ключевой ставки Банка России, от пакета услуг, суммы и срока вклада и способа выплаты процентов. Вкладчик может выбрать способ выплаты процентов – их перечисление на отдельный счет или капитализация (присоединение к сумме вклада). При текущей величине ключевой ставки ЦБ РФ доходность по вкладу составляет 17,20 – 18,98% годовых. При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется к договору вклада с даты ее изменения, при этом за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*«Premium», «Premium Light», «Private» - Премиум, Премиум Лайт, Прайвет.