Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Все материалы сюжета

Банк Уралсиб расширил возможности вклада «Ключевой Плюс»

Вклад Банка Уралсиб «Ключевой Плюс» в рублях стал доступен для новых категорий клиентов – с пакетом «Premium Light», а также без пакета услуг.

Срочный вклад «Ключевой Плюс» с плавающей ставкой теперь можно открыть без пакета услуг, а также в рамках действующих пакетов услуг «Premium», «Premium Light», «Private»* – в офисе банка или в онлайн-банке на сумму от 500 тыс. рублей до 1 млрд рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней, автоматическое продление вклада на новый срок не предусмотрено.  Операции по пополнению и частичному расходованию средств со вклада недоступны, за исключением возможности снятия причисленных (капитализированных) к сумме вклада процентов.

Процентная ставка по вкладу «Ключевой плюс» зависит от размера ключевой ставки Банка России, от пакета услуг, суммы и срока вклада и способа выплаты процентов. Вкладчик может выбрать способ выплаты процентов – их перечисление на отдельный счет или капитализация (присоединение к сумме вклада). При текущей величине ключевой ставки ЦБ РФ доходность по вкладу составляет 17,20 – 18,98% годовых. При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется к договору вклада с даты ее изменения, при этом за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. 

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*«Premium», «Premium Light», «Private» - Премиум, Премиум Лайт, Прайвет.
Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxxqoJX2

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес