Новый этап: Иркутскую область включили в программу развития въездного туризма

Иркутская область вошла в число 25 регионов, которые примут участие в программе развития въездного туризма. Эта инициатива направлена на раскрытие туристического потенциала регионов на международном рынке и создание конкурентоспособных турпродуктов для иностранных туристов, сообщили в агентстве по туризму Иркутской области.

Всего было подано 65 заявок от субъектов России на экспертную оценку. Регионы, успешно прошедшие отбор, будут обучаться и создавать собственные туристические продукты. Второй этап программы включает проведение инициативы «Знаток России» для иностранных туроператоров и сотрудников дипломатических миссий.

Проект завершится программой для иностранных путешественников, которые испытают новые маршруты и поделятся своими впечатлениями.

«Сейчас, когда мы говорим о создании новой туристической инфраструктуры в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» нацпроекта «Туризм и гостеприимство», улучшении качества придорожного сервиса и других аспектах, важно осознавать, что такие изменения приведут к новому туристическому потоку. Необходимо создать новое качественное позиционирование, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке», — подчеркнула руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

По итогам 2024 года турпоток в Иркутскую область составил 2 млн туристов. В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» к 2036 году регион вместе с Бурятией планирует принимать до 5 млн туристов ежегодно.