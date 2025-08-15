ИНК вручила грант на обучение в магистратуре ИГУ участнику Молодежного форума «Байкал»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – генеральный партнер Молодежного международного форума «Байкал», вручила грант на обучение в магистратуре Иркутского государственного университета (ИГУ) одному из участников.

Обладателем гранта стал Арсений Салонин, выпускник бакалавриата по направлению «Политология» ИГУ.

Грант покроет стоимость обучения Арсения по программе магистратуры «Менеджмент» с профилем «Финансовое планирование и управление рисками на предприятиях нефтегазового комплекса» в Байкальской международной бизнес-школе (БМБШ) ИГУ. Программа разработана ИНК совместно с дирекцией форума и вуза. Обучение рассчитано на 2 года и 3 месяца в очно-заочном формате. Важным преимуществом гранта является трудоустройство в ИНК после успешного окончания магистратуры.

Арсений Салонин отметил, что рассматривал магистратуру БМБШ ИГУ как приоритетный вариант для продолжения образования, учитывая высокое качество обучения и перспективы карьерного роста.

— Набор по данному направлению был только на коммерческой основе, и когда я узнал о гранте – решил, что это мой шанс. Работа в ИНК — давняя мечта! Это компания с отличными условиями для профессионального роста в регионе. К тому же, я большой фанат баскетбола, а команда ИНК — одна из сильнейших любительских в нашей области, — подчеркнул Арсений.

На мероприятии ИНК также организовала интерактивную площадку с мастер-классами от сотрудников компании и выступлениями представителей руководства. Участники смогли узнать о карьерных возможностях в компании, развитии промышленного туризма на производственных объектах, ключевых компетенциях и стратегиях для молодых специалистов.

Молодежный форум «Байкал» проводится с 2008 года по инициативе правительства Иркутской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.