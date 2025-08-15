В Иркутске украшают подземный переход у Политеха

В Иркутске завершается художественное оформление подземного перехода на улице Лермонтова. Проект «Сквозь поэзию к живописи» реализуется в рамках программы «Есть решение» при поддержке партии «Единая Россия» и благотворительного фонда.

«Такое оформление станет хорошим подарком для студентов и всех иркутян к юбилею университета», – отметил руководитель проекта Роман Малинович.

На стенах перехода площадью 350 кв. м. изображены темы, связанные с направлениями обучения в ИРНИТУ. Работы планируется завершить к началу учебного года.