В Иркутске прошел Бизнес-Фест

Более двух тысяч предпринимателей из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и Якутии собрались на масштабное мероприятие «Бизнес Фест», которое провел Сбер. Второй год подряд представители малого и среднего бизнеса перенимали опыт у экспертов федерального и международного уровня.

Иркутск стал одним из 25 городов России, в которых в этом году прошел Бизнес-Фест. Перед аудиторией выступили предприниматели, которые сумели вывести свои стартапы на федеральный уровень и добились миллиардных годовых оборотов.

А мероприятии прошли дискуссии о развитии бизнеса, работе с AI, выстраивании бренда, а также разборы кейсов и ответы на вопросы из зала. Были организованы тематические зоны, нетворкинг и интерактивы. Одной из главных тем мероприятия стал искусственный интеллект. Как отметили участники Бизнес-Феста, 85% предпринимателей уже используют ИИ, а 77% видят в его применении реальную выгоду.

«В этом году мы увеличили количество нетворкинга, практикоориентированных занятий и деловых кейсов, поскольку поняли, что участникам важнее всего не просто получать новую информацию, которую легко найти самостоятельно, а учиться эффективно применять полученные знания в реальной предпринимательской практике», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«У меня спрашивают сегодня участники Бизнес-Феста, правда ли, что в России лучший бьюти-сервис? – Да, действительно, Россия впереди планеты всей! У нас сейчас лучший сервис в индустрии красоты и косметологии. Знаю, что многие, отдыхая на Лазурном берегу, специально прилетают в Москву ради процедур именно потому, что в Европе с сервисом большие проблемы», – Татьяна Шутова, основательница сети салонов красоты 4Hands, которые работают в России, США, Казахстане и Беларуси.

«Я лично хожу на мероприятия не столько за знаниями, сколько за вдохновением. Всегда подмечаю для себя какие-то мысли, цитаты, делаю заметки... И сразу же начинаю примерять на наш бизнес, а потом действовать. Всегда прихожу и говорю: «Надо попробовать это!» Не люблю откладывать в долгий ящик, люблю проверять гипотезы. Невероятная атмосфера, которую создал Сбер. Прекрасный нетворкинг. Множество новых контактов. И желание действовать!», – Елена Герасимова, один из собственников делового издания SIA.RU.