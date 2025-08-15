Банковские вклады: средняя ставка упала ниже 16%

Средняя максимальная ставка по банковским вкладам снизилась ниже 16%, согласно данным мониторинга Банка России в августе 2025 года. В первой декаде августа максимальная ставка составила 15,96%.

ЦБ отмечает, что индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая ставок 10 кредитных организаций, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк и другие.

Мониторинг был проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России, используя информацию с веб-сайтов указанных банков. Публикуемый показатель является индикативным.

По данным ЦБ, в августе средние максимальные ставки по вкладам на срок до 90 дней составили 15,48%, от 91 до 180 дней — 15,52%, от 181 дня до 1 года — 14,59%, свыше 1 года — 13,25%.

Несмотря на снижение ключевой ставки, россияне продолжают накапливать средства. ВТБ сообщает, что с начала года на депозиты поступило свыше 60 трлн рублей, что на 6% больше по сравнению с летом 2024 года. Центробанк также фиксирует рост рублевых вкладов: в июне их объем увеличился почти на 1,5%, в сравнении с менее 0,5% в мае.