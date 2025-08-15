Новости

Доля рублёвых платежей за экспорт выросла до исторических максимумов в 55,5%

Рублёвая доля расчетов за российский экспорт достигла исторического рекорда в 55,5% согласно предварительным данным Центробанка России за июнь 2025 года. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими показателями, так как ещё месяц назад этот показатель составлял всего лишь 52,4%, а использование валют недружественных государств снизилось до минимальных 14,6%.

Одновременно сокращается и доля расчётов в валютах дружественных стран, которая в июне упала до 29,9%, то есть до минимума за два года. Похожие сдвиги происходят и по импорту, так как уже семь месяцев подряд свыше половины поставок оплачиваются рублями..

«Ключевыми причинами роста рублевых расчётов стали продолжающаяся дедолларизация внешней торговли, расширение расчётных инфраструктур в нацвалюте и политические решения, стимулирующие использование рубля в экспортно-импортных операциях. Усиление расчётов в рублях заметно на фоне снижения использования юаня и других “дружественных” валют в ряде направлений, что связано с санкциями, повышенной волатильностью курсов, изменением условий валютного контроля в ряде азиатских стран и стремлением российских компаний минимизировать конвертационные издержки», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Для мировой экономики рост рублевых расчётов означает дальнейшую фрагментацию глобальной валютной системы и снижение доминирования доллара и евро в отдельных сегментах торговли сырьём и промышленной продукцией. Для РФ это означает укрепление внутреннего валютного суверенитета и снижение валютных рисков, но при одновременном повышении зависимости курса рубля от внешнеторговых потоков.

«В перспективе, если тренд сохранится, то к концу 2025 года суммарная доля рублевых расчётов за экспорт и импорт РФ может устойчиво превышать 55% и дойти до 57-60%, что станет важным аргументом в пользу дальнейшего ослабления валютных ограничений. Однако сохранение высокого уровня рублевых расчётов будет напрямую зависеть от стабильности курса национальной валюты и конкурентоспособности российского экспорта на фоне глобальных ценовых колебаний», – резюмирует эксперт.


