Доходность пенсионных накоплений упадет до 12% к концу года

До конца текущего года доходность пенсионных накоплений россиян может снизиться примерно до 12%, предупреждают аналитики. По результатам первого полугодия 2025 года средняя доходность пенсионных накоплений, размещённых в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), составляла около 13% годовых, тогда как пенсионные резервы приносили порядка 16,7% годовых. Эти цифры существенно превышают уровень инфляции, однако доходы от вложений НПФ уступали депозитам ряда крупнейших российских банков, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

– Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений, формируемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ), по итогам первого полугодия 2025 года составила 13% годовых, а пенсионных резервов — 16,7% годовых, следует из данных Банка России. Медианные значения оказались выше — 17,7% и 19,7% соответственно. При этом большинство фондов показали результаты, превышающие инфляцию, а второй квартал стал более успешным, чем первый, потому что доходность выросла за счёт оживления на рынке облигаций, которые остаются ключевым инструментом для размещения пенсионных активов.

Достигнутые показатели в значительной степени объясняются восстановлением цен на долговые бумаги и ростом купонных выплат во втором квартале. Фонды в этот период пользовались благоприятной конъюнктурой на рынке облигаций, что позволило нарастить результативность без существенного увеличения рыночных рисков. Однако структура портфелей НПФ, где преобладают долговые инструменты, делает их зависимыми от колебаний процентных ставок и ограничивает потенциал доходности. В случае ужесточения денежно-кредитной политики или коррекции на долговом рынке текущий темп доходов может снизиться.

С нашей точки зрения, такие результаты выглядят сдержанными. Несмотря на то, что формально доходность большинства НПФ превысила инфляцию, она всё же ниже доходности по банковским вкладам в ряде крупных банков за тот же период времени, а с учётом налогов и комиссий едва ли позволяет обеспечить реальный прирост покупательной способности накоплений. Для долгосрочных пенсионных сбережений это означает, что рост капитала будет минимальным, а реальная защита от обесценивания денег не полной. Однако если Банк России продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики, то покупка длинных облигаций в последующие годы позволит обеспечить доходность по ним выше инфляции и банковских депозитов, а при стабилизации или снижении цен на долговые бумаги показатель может замедлиться.

Наш прогноз на конец года подразумевает доходность в 12–14% годовых по пенсионным накоплениям и в 15–17% годовых по пенсионным резервам в годовом выражении при условии отсутствия резких изменений на финансовых рынках. Это сохранит доходность выше инфляции, но вряд ли позволит сделать пенсионные накопления заметно привлекательнее альтернативных сберегательных инструментов.