Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Все материалы сюжета

Индекс Мосбиржи после саммита на Аляске: эксперты прогнозируют три сценария

Перед встречей лидеров США и России на Аляске российский фондовый рынок демонстрирует умеренный рост. Сегодня индекс Московской биржи увеличился почти на 1%, преодолев отметку в 3000 пунктов впервые с апреля 2025 года. Анализируя возможные последствия предстоящих переговоров для финансового рынка, Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global,  выделяет три ключевых сценария:

1. Первый вариант: Саммит не принесёт значительных решений, став началом длительного переговорного процесса. Никаких существенных шагов в отношении санкций принято не будет. В таком случае ожидается стабилизация рынка и сохранение текущего диапазона движения индекса — между 2900 и 3100 пунктами.

Читайте также:

Путин о рисках рецессии: ЦБ контролирует ситуацию, но безработица растет
13 августа 2025
Какие компании станут бенефициарами смягчении санкций США?
13 августа 2025

2. Второй вариант: После саммита стороны достигнут серьёзных соглашений, включая временное прекращение боевых действий на Украине. Вероятно, это повлечёт частичную отмену американских санкций и заметный рост интереса инвесторов к российскому рынку. Такой позитивный расклад мог бы подтолкнуть индекс Мосбиржи вверх, вплоть до отметки в 3300 пунктов.

3. Третий вариант: Наиболее маловероятный сценарий предусматривает внезапные негативные события, способные привести к новым санкциям США против России и экспортеров её нефти. В результате возможен значительный спад индекса до уровней ниже 2700 пунктов.

«Таким образом, многое зависит от итогов переговоров, которые способны определить вектор движения рынка до конца лета. Наибольший интерес представляют дивидендные акции, бумаги крупных банков, IT-компаний и ритейлеров. Инвесторам рекомендуется учитывать возможные изменения и заранее формировать стратегию поведения в зависимости от исхода встречи», – резюмирует эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2025, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (1695)


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес