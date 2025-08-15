Новости

Жилищное строительство в России продолжает падать

В первом полугодии 2025 года объемы ввода жилья в России сократились на 4% по сравнению с прошлым годом, составив чуть менее 60 миллионов квадратных метров. Согласно данным Росстата, в июле ввод жилых помещений упал сразу на 13,8% — до 7,4 миллиона квадратных метров, сообщает Прайм.

Жилищное строительство, осуществляемое гражданами, также продемонстрировало отрицательную динамику: за первые семь месяцев 2025-го оно снизилось на 3,3% и составило немногим более 42 миллионов квадратных метров. Особенно сильно просел объем строительства именно в июле — минус 14,4% по отношению к июлю предыдущего года.

Тем не менее, отдельные регионы смогли сохранить положительный рост. Лидерами по объему введённого жилья остались Московская область (рост на 10,8%), Москва (увеличение на 25,9%) и Татарстан (незначительный плюс в 0,5%).

Топ регионов по объему ввода жилья за январь—июль 2025 года:

Московская область — более 7,6 млн кв. м (+10,8%)
Краснодарский край — 3,7 млн кв. м (-1,2%)

Москва — 2,8 млн кв. м (+25,9%)
Татарстан — 2,6 млн кв. м (+0,5%)
Ленинградская область — 2,5 млн кв. м (-2,4%).

Иркутская область выделяется стабильным ростом жилищного строительства вопреки общему снижению по стране. За первое полугодие 2025 года здесь введено 1 094 тысячи квадратных метров жилья, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным драйвером стало активное индивидуальное жилищное строительство населения: объём ИЖС вырос на 34% и составил 990 тысяч квадратных метров. Напротив, профессиональные застройщики сократили объёмы строительства на 11%, сдав всего 104 тысячи квадратных метров.


