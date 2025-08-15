Хоккейный матч с участием звезд спорта и губернатора пройдет в Ангарске

В городе Ангарске Иркутской области пройдет хоккейный матч с участием звезд спорта. Событие состоится 23 августа во Дворце спорта «Ермак».

По данным регионального правительства, на лед выйдут команды Приангарья во главе с губернатором Игорем Кобзевым и звезд мирового хоккея, капитаном которой выступит известный спортсмен, Посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов. Также в город нефтехимиков приедут хоккеисты Андрей Коваленко, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев и другие.

Матч начнется в 17:00. Перед началом состоится культурная программа, поэтому зрителей просят приходить заранее. Для юных спортсменов проведут мастер-классы 22 августа в Ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске и 23 августа во Дворце спорта «Ермак».

Билеты, полученные ранее на матч, который должен был состояться 1 марта, недействительны. Большинство билетов будут распространяться через учреждения образования, спорта и иные организации. Также получить билеты желающие смогут в кассах Дворца спорта «Ермак» 20 августа с 10:00.