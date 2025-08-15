Пять человек пострадали в ДТП с участием трех машин в Иркутской области

Три автомобиля одновременно столкнулись на федеральной трассе А-331 «Вилюй» в жилом районе Гидростроитель в Братске. В результате аварии пострадали пять человек.

По данным региональной Госавтоинспекции, 24-летний водитель Subaru при выезде на полосу встречного движения столкнулся с машиной Nissan, после чего с двигающимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ.

В результате аварии пострадали пять человек – водители всех трех автомобилей и два пассажира Subaru. Установлено, что виновник случившегося в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Организована проверка.