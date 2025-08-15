Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Все материалы сюжета

Пять человек пострадали в ДТП с участием трех машин в Иркутской области

Три автомобиля одновременно столкнулись на федеральной трассе А-331 «Вилюй» в жилом районе Гидростроитель в Братске. В результате аварии пострадали пять человек.

По данным региональной Госавтоинспекции, 24-летний водитель Subaru при выезде на полосу встречного движения столкнулся с машиной Nissan, после чего  с двигающимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ.

В результате аварии пострадали пять человек – водители всех трех автомобилей и два пассажира Subaru. Установлено, что виновник случившегося в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Организована проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес