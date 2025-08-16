Новости

Ярмарка изделий ручной работы пройдет в Иркутске в субботу

16 августа с 10:00 до 20:00 в сквере имени Кирова пройдет фестиваль «Иркутский Арбат». На нем свои изделия представят мастера и ремесленники из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского.

По данным мэрии, посетители смогут увидеть поделки из дерева, шерсти, бисера, а также вязаные, сшитые и кованые изделия, а также мыло, косметику, композиции свит-дизайна, предметы интерьера, изделия из натурального камня.

Фестиваль «Иркутский Арбат» проходит с 2014 года. Он направлен на поддержку талантливых людей и их самореализацию, на привлечение горожан к различным видам ремесел и прикладного искусства, на повышение имиджа профессиональных художников и дизайнеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
