Победители олимпиады школьников в Иркутской области получат премии губернатора

Премии губернатора Иркутской области, учрежденные в 2025 году, получат 56 школьников, ставших победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями и призерами заключительного этапа этой олимпиады. Наградят и подготовивших их педагогов.

По данным правительства Приангарья, победители регионального этапа получат 20 тысяч рублей, призеры заключительного этапа – 30 тысяч рублей, а победители заключительного этапа олимпиады – 40 тысяч рублей. Деньги педагогам будут выплачиваться в размере премии победителя или призера.

Олимпиада включала вопросы по 24 общеобразовательным предметам. Муниципальный этап состоялся в ноябре-декабре, региональный этап – в январе-феврале, заключительный этап – в марте-апреле.

Победителями регионального этапа олимпиады стали 53 школьника, шесть из них оказались призерами заключительного этапа. Всего в финальном этапе в число призеров вошли семь человек. Победителями стали два участника ВсОШ из Иркутской области.

Дипломы победителей и призеров финального этапа ВсОШ предоставляют право на поступление в любой вуз страны без экзаменов по соответствующему профилю в течение четырех лет. Также победители регионального этапа и победители, призеры финала олимпиады при поступлении в вузы Иркутской области имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей.