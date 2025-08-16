Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Все материалы сюжета

Победители олимпиады школьников в Иркутской области получат премии губернатора

Премии губернатора Иркутской области, учрежденные в 2025 году, получат 56 школьников, ставших победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями и призерами заключительного этапа этой олимпиады. Наградят и подготовивших их педагогов.

По данным правительства Приангарья, победители регионального этапа получат 20 тысяч рублей, призеры заключительного этапа – 30 тысяч рублей, а победители заключительного этапа олимпиады – 40 тысяч рублей. Деньги педагогам будут выплачиваться в размере премии победителя или призера.

Олимпиада включала вопросы по 24 общеобразовательным предметам. Муниципальный этап состоялся в ноябре-декабре, региональный этап – в январе-феврале, заключительный этап – в марте-апреле.

Победителями регионального этапа олимпиады стали 53 школьника, шесть из них оказались призерами заключительного этапа. Всего в финальном этапе в число призеров вошли семь человек. Победителями стали два участника ВсОШ из Иркутской области.

Дипломы победителей и призеров финального этапа ВсОШ предоставляют право на поступление в любой вуз страны без экзаменов по соответствующему профилю в течение четырех лет. Также победители регионального этапа и победители, призеры финала олимпиады при поступлении в вузы Иркутской области имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес