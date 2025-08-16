Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 августа: 8 602,9805 руб/1 г золота и 98,5800/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 602,9805 руб.
- 1 грамм серебра - 98,5800 руб.
- 1 грамм платины - 3 480,9700 руб.
- 1 грамм палладия - 2 932,9700 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,0600 р. (0,29%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (0,42%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 52,2200 р. (1,52%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,5901 р. (1,93%).