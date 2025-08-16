Итоги российско-американского саммита: Путин пригласил Трампа в Москву

Завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. Они длились около трех часов и прошли в формате «три на три»: помимо лидеров, было по два представителя от каждой страны. В целом визит Путина в Америку длился чуть больше пяти часов.

Фото: пресс-служба Кремля

Россию представляли также министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США – госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. Важные моменты, которые стоит отметить:

Переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере;

Путин назвал их полезными и обстоятельными;

Россия выразила готовность работать над безопасностью Украины;

Путин отметил важность возвращения к сотрудничеству двух государств: есть много направлений для совместной работы, пока же, по его словам, взаимоотношения РФ и США скатились «до самой низкой точки со времен холодной войны»;

Вопросы по Украине стали одной из центральных тем встречи;

Страны заинтересованы в окончании конфликта на Украине;

Трамп отметил, что стороны на переговорах «добились огромного прогресса», однако «сделки пока нет»;

Путин призвал Киев и Европу не срывать переговорный процесс;

Трамп пока не планирует вводить санкции против России;

Трамп оценил встречу с Путиным «на 10 из 10»;

Путин предложил провести следующую встречу в Москве, Трамп допустил такую возможность.