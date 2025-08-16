Природная «Арка мыслителя» обрушилась на Байкале

Новости

В Ольхонском районе Иркутской области на мысе Цаган-Хушун в местности Курма обрушилась природная «Арка мыслителя». Это нерукотворное творение являлось местом притяжения туристов – здесь люди часто делали красивые кадры на фоне Байкальских пейзажей.

«Печальная новость. На Байкале, а именно на мысе Цаган-Хушун в местности Курма, разрушилась нерукотворная арка. Она много лет была одним из красивых фотографических спотов как летом, так и зимой», – рассказал в своем телеграм-канале фотограф Владимир Смирнов.

Теперь живописная арка превратилась в обычный выступ в скале. Пользователи соцсетей отмечают, что еще в начале августа им посчастливилось сделать здесь красивые кадры. Причины обрушения пока остаются неизвестными: предположительно, это могло случиться как по естественным, так и в результате механического воздействия.


