Путин и Трамп: прогресс в переговорах есть, но сделки пока нет

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию после саммита в Анкоридже, Аляска. Встреча в формате «три на три» с участием министров длилась 2 часа 45 минут. Планировались переговоры в расширенном составе, но они не состоялись.

Трамп ранее отмечал, что в случае неудачи переговоров пресс-конференции не будет. Американские телеканалы, транслировавшие встречу, до последнего момента не знали, уберут ли подиум для Путина, что могло бы стать признаком провала. Как сообщает газета "Ведомости", в итоге оба президента сделали краткие заявления для прессы, после чего переговоры были завершены. Трамп досрочно отправился в Вашингтон, а Путин возложил цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище «Форт Ричардсон».

Что сказал Путин

- Путин заявил, что с Аляской связана значительная часть общей истории России и США.

«Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны – хоть нас разделяет океан – на самом деле близкие соседи», – сказал Владимир Путин. При встрече с Трампом, выйдя из самолётов, он сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно вас видеть в добром здравии и живым».

- Отношения России и США достигли самого низкого уровня со времен Холодной войны. Встреча лидеров двух государств действительно назрела.

«России и США важно перелистнуть страницы и вернуться к сотрудничеству».



- Путин заявил, что с Трампом у него установились очень хорошие прямые контакты.



- У России и США много интересных направлений для совместной работы. России и США есть, что предложить друг другу в разных сферах — от технологий до Арктики.

- Одним из центральных вопросов встречи стала Украина. Россия всегда считала украинский народ братским, а происходящее — трагедией и тяжелой болью.



- Трамп утверждает, что если бы он был президентом, войны бы не было. Я подтверждаю это.



- Для устойчивого украинского урегулирования необходимо устранить первопричины кризиса, считает Путин. Россия заинтересована в его завершении и готова работать над безопасностью Украины.



- Путин заявил, что рассчитывает, что в Киеве и в Европе не станут чинить препятствий наметившемуся прогрессу в урегулировании.

«Надеюсь, что сегодняшние договоренности станут отправной точкой для достижения мира на Украине», – заявил президент России.

Что сказал Трамп

- Трамп назвал встречу с Путиным «очень продуктивной», отметив, что по большинству вопросов достигнуто согласие, хотя по некоторым крупным вопросам прогресс пока не завершен.



- По многим вопросам достигнуты соглашения. Остались несколько пунктов, включая один важный, но есть хороший шанс их решить.



- Трамп сообщил, что скоро свяжется с НАТО и другими лидерами, а также планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским о встрече.



- Окончательное решение по мирному договору остается за Путиным и Зеленским, и выразил надежду на урегулирование всех вопросов.



- Трамп отметил, что у него всегда «отличные» отношения с Путиным, которого он назвал «Владимир».



- Трамп поблагодарил Путина и всю делегацию за встречу и выразил готовность к следующему «очень скорому» разговору. Он также допустил возможность визита в Москву в ответ на приглашение Путина.