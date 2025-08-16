Трамп: решение по Украине теперь в руках Зеленского

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что решение конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского. Трамп подчеркнул, что пока соглашения по Украине нет. «Украина должна согласиться, то есть президент Зеленский должен дать свое согласие, передаёт газета "Ведомости". Это ужасный конфликт, в котором он много теряет, и обе стороны страдают. Надеюсь, это можно будет завершить, что станет большим достижением для них», — сказал он.

Трамп отметил, что в ходе почти трехчасовых переговоров с российской делегацией было обсуждено и согласовано много пунктов. «Многие вопросы были урегулированы, но остаются один или два значимых момента, которые, я думаю, можно уладить. Теперь все зависит от президента Зеленского, чтобы это довести до конца», — добавил он.

Трамп также считает, что европейские страны должны «немного вмешаться», но основное решение зависит от Зеленского. «Заключите ее. Заключите сделку. Нужно заключить сделку. Россия — очень могучая держава, а они Украина — нет», — подчеркнул он.

15 августа на Аляске состоялся саммит Россия – США в формате «три на три», который длился почти три часа. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Прогресс в переговорах есть, но сделки пока нет. После встречи президенты выступили с заявлениями для прессы.