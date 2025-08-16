Новости

Военная операция на Украине, 2025, последние новости
Итоги российско-американского саммита: Путин пригласил Трампа в Москву
Трамп оценивает саммит с Путиным на 10 из 10
Трамп: решение по Украине теперь в руках Зеленского
Трамп оценивает саммит с Путиным на 10 из 10

Президент США Дональд Трамп дал прошедшему саммиту с Владимиром Путиным высшую оценку — 10 из 10. Об этом он заявил в интервью Fox News, отметив: «По шкале от 1 до 10 я бы оценил сегодняшний день на 10».

15 августа на Аляске состоялся саммит Россия – США в формате «три на три», который длился 2 часа 45 минут. Главной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Хотя прогресс в переговорах был достигнут, окончательной сделки пока нет. После встречи президенты сделали заявления для прессы, но не ответили на вопросы журналистов.

Итоги российско-американского саммита: Путин пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025
16 августа 2025
Трамп: решение по Украине теперь в руках Зеленского
16 августа 2025
16 августа 2025

