Трамп оценивает саммит с Путиным на 10 из 10

Президент США Дональд Трамп дал прошедшему саммиту с Владимиром Путиным высшую оценку — 10 из 10. Об этом он заявил в интервью Fox News, отметив: «По шкале от 1 до 10 я бы оценил сегодняшний день на 10».

15 августа на Аляске состоялся саммит Россия – США в формате «три на три», который длился 2 часа 45 минут. Главной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Хотя прогресс в переговорах был достигнут, окончательной сделки пока нет. После встречи президенты сделали заявления для прессы, но не ответили на вопросы журналистов.