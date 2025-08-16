Два иркутских предприятия уличили в выращивании овощей на пестицидах

Выездные проверки овощей провели на предприятиях в Иркутской области. На двух из них обнаружили использование пестицидов.

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

Опасные вещества использовали ООО «СУН» и ООО «Урожай Сибири», расположенные в Иркутском районе, отмечает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. С их помощью они выращивали огурцы в открытом грунте, а также томаты. Применялись боскалид, процимидон, пираклостробин, запрещенные в России.

Компании привлекли к административной ответственности. Данные о нарушителях направлены в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования.