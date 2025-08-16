Новости

Военная операция на Украине, 2025, последние новости
Итоги российско-американского саммита: Путин пригласил Трампа в Москву
Трамп оценивает саммит с Путиным на 10 из 10
Трамп: решение по Украине теперь в руках Зеленского
Все материалы сюжета

Два иркутских предприятия уличили в выращивании овощей на пестицидах

Выездные проверки овощей провели на предприятиях в Иркутской области. На двух из них обнаружили использование пестицидов.

<p>Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия</p>

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

Опасные вещества использовали ООО «СУН» и ООО «Урожай Сибири», расположенные в Иркутском районе, отмечает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. С их помощью они выращивали огурцы в открытом грунте, а также томаты. Применялись боскалид, процимидон, пираклостробин, запрещенные в России.

Компании привлекли к административной ответственности. Данные о нарушителях направлены в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования.


<p>Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия</p> <p>Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес