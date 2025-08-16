Два новых предприятия в Тайшетском районе позволили создать более 2,5 тысячи рабочих мест

Более 2,5 тысячи новых рабочих мест создано в Тайшетском районе Иркутской области после введения в эксплуатацию двух крупных предприятий – Тайшетского алюминиевого завода и Анодной фабрики. Оба входят в состав компании РУСАЛ.

Большая часть сотрудников завода – жители Тайшета и Тайшетского района. Также здесь трудятся приглашенные специалисты с других заводов организации, которые приняли участие в запуске и сейчас передают свой опыт новым сотрудникам.



ТаАЗ выпускает качественный алюминий с применением передовых экологичных технологий. После выхода на полную мощность он стал третьим заводом в России по объему годового производства алюминия.

Анодная фабрика обеспечивает завод критически важными компонентами – обожженными анодами, необходимыми для электролиза алюминия. Производительность составляет более миллиона тонн обожженных анодов в год и 630 тысяч тонн прокаленного кокса в год.