Новости

Военная операция на Украине, 2025, последние новости
Итоги российско-американского саммита: Путин пригласил Трампа в Москву
Трамп оценивает саммит с Путиным на 10 из 10
Трамп: решение по Украине теперь в руках Зеленского
Все материалы сюжета

Два новых предприятия в Тайшетском районе позволили создать более 2,5 тысячи рабочих мест

Более 2,5 тысячи новых рабочих мест создано в Тайшетском районе Иркутской области после введения в эксплуатацию двух крупных предприятий – Тайшетского алюминиевого завода и Анодной фабрики. Оба входят в состав компании РУСАЛ.

Большая часть сотрудников завода – жители Тайшета и Тайшетского района. Также здесь трудятся приглашенные специалисты с других заводов организации, которые приняли участие в запуске и сейчас передают свой опыт новым сотрудникам.

ТаАЗ выпускает качественный алюминий с применением передовых экологичных технологий. После выхода на полную мощность он стал третьим заводом в России по объему годового производства алюминия.

Анодная фабрика обеспечивает завод критически важными компонентами – обожженными анодами, необходимыми для электролиза алюминия. Производительность составляет более миллиона тонн обожженных анодов в год и 630 тысяч тонн прокаленного кокса в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес