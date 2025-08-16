Новости

Военная операция на Украине, 2025, последние новости
Итоги российско-американского саммита: Путин пригласил Трампа в Москву
Трамп оценивает саммит с Путиным на 10 из 10
Трамп: решение по Украине теперь в руках Зеленского
Все материалы сюжета

Новая парковка заработает в августе у аэропорта Иркутска

В августе международный аэропорт Иркутска откроет новую парковку. Вместе с тем будет вестись обновление парковочного комплекса.

<p>Фото: пресс-служба парвительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба парвительства Иркутской области

«18 августа с 08:00 в аэропорту Иркутска начнет функционировать новая парковка Р1, расположенная у международного терминала. Парковка оборудована на 63 места, девять из которых предназначены для лиц с ограниченными возможностями здоровья», – пояснили в пресс-службе авиаузла.

Предусмотрен один въезд на парковку с улицы Ширямова. Выезд с парковки будет осуществляться по двум направлениям.

Въезд на парковку P1 может осуществлять только легковой транспорт. Исключение составляют автобусы до 20 мест. Для пассажиров, прибывающих в аэропорт к терминалу вылета, предусмотрена парковка Р2, оборудованная двумя въездами и четырьмя выездами. Она рассчитана на 120 парковочных мест, 14 из которых – для лиц с ОВЗ.

Проезд на действующую парковку, расположенную непосредственно у терминала вылета, будет закрыт на реконструкцию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес