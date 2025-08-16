Новая парковка заработает в августе у аэропорта Иркутска

В августе международный аэропорт Иркутска откроет новую парковку. Вместе с тем будет вестись обновление парковочного комплекса.

Фото: пресс-служба парвительства Иркутской области

«18 августа с 08:00 в аэропорту Иркутска начнет функционировать новая парковка Р1, расположенная у международного терминала. Парковка оборудована на 63 места, девять из которых предназначены для лиц с ограниченными возможностями здоровья», – пояснили в пресс-службе авиаузла.

Предусмотрен один въезд на парковку с улицы Ширямова. Выезд с парковки будет осуществляться по двум направлениям.

Въезд на парковку P1 может осуществлять только легковой транспорт. Исключение составляют автобусы до 20 мест. Для пассажиров, прибывающих в аэропорт к терминалу вылета, предусмотрена парковка Р2, оборудованная двумя въездами и четырьмя выездами. Она рассчитана на 120 парковочных мест, 14 из которых – для лиц с ОВЗ.

Проезд на действующую парковку, расположенную непосредственно у терминала вылета, будет закрыт на реконструкцию.