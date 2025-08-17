Трамп планирует трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп выразил желание провести трехсторонний саммит по урегулированию кризиса на Украине с участием России 22 августа. Об этом он сообщил в разговоре с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, как передает Axios, сообщает газета "Ведомости".

Согласно источникам Axios, Трамп заявил Зеленскому и другим участникам телефонного разговора о стремлении организовать трехсторонний саммит уже 22 августа.

«Как сообщили Axios два источника, Трамп сказал Зеленскому и другим участникам телефонного разговора, что он хочет провести трехсторонний саммит "быстро", уже 22 августа. [Президент России Владимир] Путин публично не заявлял о проведении такой встречи», — пишет издание.

Украина была обнадежена тем, что Трамп поддержал идею предоставления гарантий безопасности, однако этот вопрос не обсуждался подробно. Трамп подчеркнул, что это не будет миссия НАТО.

По информации Axios, Путин выразил готовность обсудить гарантии для Украины и упомянул Китай как возможного гаранта.

15 августа Путин и Трамп встретились на Аляске, где главной темой было урегулирование конфликта на Украине. Трамп заявил, что многие вопросы были согласованы с российской делегацией, и теперь решение остается за Зеленским. Последний планирует посетить Вашингтон 18 августа для обсуждения итогов саммита с Трампом.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что тема трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского еще не обсуждалась.