Украина возмущена итогами саммита Путина-Трампа на Аляске

Позиция президента США Дональда Трампа по итогам саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске стала ударом в спину для Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Путин потребовал от Украины вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик для заключения мирного соглашения. Он заявил Трампу, что может заморозить остальную часть фронта, если эти условия будут выполнены. По информации источников FT, Трамп согласился с позицией Путина, передаёт газета "Ведомости".

«Это удар в спину», — сказал высокопоставленный украинский чиновник, комментируя изменение позиции Трампа, который ранее угрожал России новыми санкциями. «Он просто хочет быстрой сделки», — добавил другой украинский чиновник.

Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Александр Мережко назвал итоги саммита «ужасными». «Похоже, что Трамп объединился с Путиным, и они могут принудить нас к мирному договору, что фактически означает капитуляцию Украины», — сказал он.

15 августа Путин и Трамп встретились на Аляске, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

После саммита Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, к которому позже присоединились европейские лидеры. Стороны договорились встретиться в Вашингтоне 18 августа для обсуждения деталей прекращения огня.

По данным источников Axios, Трамп заявил Зеленскому и другим участникам телефонного разговора о своем стремлении организовать трехсторонний саммит уже 22 августа. Издание отмечает, что президент России Владимир Путин публично не подтверждал участие в такой встрече.