Масштабную модернизацию железнодорожной станции проводят в Тайшете

Одно из градообразующих предприятий модернизируют в городе Тайшете Иркутской области – железнодорожную станцию. Запланирован комплекс работ с целью увеличения ее пропускной способности.

«Для увеличения ее пропускной способности идет масштабная модернизация. Это нужно для ускорения движения поездов и по Транссибу, и по БАМу. В Тайшете встречаются переориентированные с запада на восток грузопотоки, поэтому модернизация станции, улучшение условий обслуживания, имеет большое значение для ритмичности движения поездов», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

На станции перешли на цифровую систему управления движением, обновлен приемо-отправочный парк, где работают с тяжеловесными и длинносоставными грузовыми поездами. Кроме того, запущено движение по второму главному пути на участке Тайшет – Тагул протяженностью почти 13 км.

Работы будут продолжены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
