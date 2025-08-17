Школа для детей металлургов появится в Тайшете к 2026 году

Новую школу строят в городе Тайшете Иркутской области в рамках создания микрорайона «Миниполис» для работников крупных предприятий сферы металлургии. Учебное заведение будет рассчитано на 1275 мест. Общая стоимость проекта составляет около 3,5 млрд рублей.

Строить школу начали в августе 2023 года. Сегодня в разных блоках идут монтаж опалубки, армирование и штукатурка стен, прокладка вентиляционных систем и электрокабелей, кирпичная кладка вентиляционных шахт.

Параллельно организовано благоустройство прилегающей территории. На строительной площадке задействовано 125 рабочих, семь инженерно-технических сотрудников и 15 единиц специализированной техники.

К концу года ожидается закрытие теплового контура, готовность объекта должна составить около 60%. Сейчас подрядная организация увеличила количество рабочих и техники на стройплощадке. Завершить работы планируется в 2026 году.

Школа будет состоять из нескольких блоков. Предусмотрены столовая, спортивный и зрительный залы, библиотека, медицинский блок, бассейн.